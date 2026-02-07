Форма поиска по сайту

Новости

Новости

07 февраля, 12:41

Город

Сергунина отметила популярность столичного "Студфеста"

Фото: пресс-служба ДПиИР

Ежегодный Московский международный фестиваль студенческого предпринимательства "Студфест", который прошел в конце января, собрал 10 тысяч гостей. Новинкой года на нем стал онлайн-квест, посвященный возможностям профессионального роста, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

"Фестиваль ежегодно объединяет тысячи ребят, которые хотят построить карьеру в столичных компаниях или начать свое дело. На площадке они знакомятся с крупными работодателями, известными предпринимателями, узнают о городских проектах для молодежи – от профильных акселераторов до программ стажировок", – подчеркнула она.

В этом году в рамках фестиваля впервые был организован онлайн-квест, при помощи которого участники могли познакомиться с экосистемой мегаполиса для молодежи. Желающих приглашали развить навыки работы с нейросетями, научиться создавать видеоролики, протестировать свои компетенции по разным специальностям и пройти курсы по актуальным предпринимательским направлениям.

"Больше всего в ходе квеста мне понравилась консультация ментора. Он помог выстроить пошаговый карьерный план, который я уже применяю на практике. Тесты на профориентацию – хорошая возможность проверить себя и выявить дополнительные точки роста", – отметила выпускница Государственного университета управления Евгения Кацман.

По словам студента первого курса магистратуры Национального исследовательского Московского государственного строительного университета Даниила Пяткова, квест был сложным, но интересным. Учащийся указал, что он помог погрузиться в мир нейросетей и узнать об отечественных аналогах.

Одной из точек притяжения на фестивале стал интерактивный стенд программы "Академия инноваторов". На другом стенде гостей приглашали узнать о проекте "Молодежь Москвы".

Как считает ректор Национального исследовательского ядерного университета "Московский инженерно-физический институт" (НИЯУ МИФИ) Владимир Шевченко, такой формат мероприятия способствует обмену опытом и синхронизации научно-образовательной повестки с бизнесом.

Ректор Московского финансово-юридического университета Алексей Забелин обратил внимание, что фестиваль объединил молодежь, учебные заведения, город и бизнес.

Кроме того, уже на протяжении нескольких лет частью "Студфеста" является конкурс молодежных предпринимательских проектов. В его рамках участники могут предложить свои идеи для бизнеса. Одна из победительниц прошлого года, студентка НИЯУ МИФИ Арина Вахнина разработала прибор, позволяющий дистанционно отслеживать уровень заполняемости цистерн на производстве. Она уже приступила к его испытаниям на площадке партнера.

Еще один студент НИЯУ МИФИ Евгений Ступин завоевал на конкурсе серебро, представив плазменный двигатель для миниатюрных спутников. Студент Первого московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова Вячеслав Новиков смог получить поддержку Московского венчурного фонда. Его решение предполагает подбор терапии для пациентов с мигренью.

Победители и призеры конкурса получили также финансирование в размере 1 миллиона, 700 тысяч и 500 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что с мая 2020 года в Москве было проведено пилотное тестирование почти 640 инновационных решений, 127 из которых опробовано в 2025 году, а еще 72 находятся в процессе испытаний. В настоящее время столичная программа пилотирования инноваций объединяет уже 318 площадок.

VI фестиваль студенческого предпринимательства "Студфест" прошел в Москве

городфестивали

