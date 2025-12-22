Сергунина рассказала о развитии московской программы тестирования инноваций

Фото: пресс-служба ДПиИР

В Москве с мая 2020 года проведено пилотное тестирование почти 640 инновационных решений, рассказала заммэра Наталья Сергунина.

По ее словам, 127 из этих решений опробовано в текущем году, а еще 72 находятся в процессе испытаний.

"Сегодня московская программа пилотирования инноваций объединяет уже 318 площадок, 49 присоединилось с начала этого года. Среди них – учебные заведения, производственные предприятия, парки, учреждения культуры, спортивные, транспортные и строительные объекты", – отметила Сергунина.

За все время участники программы заключили свыше 2 тысяч контрактов с Москвой. Например, несколько организаций приобрели устройство для выявления перегрева электрооборудования после его успешных испытаний на объектах столичной инфраструктуры. Общая сумма контрактов составила 9,5 миллиона рублей.

Также хорошие результаты показало решение для оценки состояния почвы – теперь обсуждается его внедрение в крупные агрохолдинги.

По словам Сергуниной, ключевым звеном экосистемы является инновационный кластер "Ломоносов", где пилотируют уже 9 разработок, а еще 5 готовятся к запуску. В частности, там прошло тестирование ИИ-системы для строительного мониторинга – она уже заинтересовала застройщиков из Индии.

При этом программу пилотирования инноваций масштабировали за пределы столицы – проекты московских компаний испытываются в Якутии, Татарстане, Санкт-Петербурге, Приморском и Забайкальском крае, Новосибирской области, а также в Белоруссии, Казахстане и Индии.

Регистрация в рамках программы открыта на цифровой платформе Московского инновационного кластера (МИК). Инноваторы могут не только проверить эффективность своих технологий в реальных условиях, но и получить обратную связь от пользователей и экспертов.

Ранее стало известно, что инновационные проекты Москвы за последние 2,5 года привлекли внимание делегаций из 27 стран. В ходе деловых встреч интерес проявили эксперты из Китая, Бразилии, Индии, ОАЭ и Малайзии.

Также перспективные московские разработки представили уже более чем на 100 профильных международных событиях, включая крупные технологические выставки.

