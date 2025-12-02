Форма поиска по сайту

02 декабря, 10:27

Мэр Москвы

Сергей Собянин: в Москве открылся первый пищевой технопарк

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

В Москве состоялось открытие первого в городе специализированного пищевого технопарка "Рябиновая 44", сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

"Этот крупный проект – большое событие для города. Он даст новый импульс развитию пищевой отрасли Москвы", – поделился мэр.

Производственный комплекс площадью около 15 тысяч квадратных метров расположился в районе Очаково-Матвеевское и стал 50-м технопарком столицы.

Проект реализован в рамках масштабной инвестиционной программы, для реализации которой город предоставил инвестору участок площадью 0,9 гектара и льготы по программе стимулирования создания рабочих мест. В 2023 году технопарк получил статус инвестиционного приоритетного проекта.

По словам Собянина, ключевыми резидентами "Рябиновой 44" станут производства питания для школ и детских садов, обжарки кофе, пищевых добавок, а также готовых продуктов и блюд. Уже сейчас в технопарке разместились предприятия общественного питания с доставкой, фабрики-кухни, кейтеринговые компании и рестораны.

Всего на территории нового комплекса будет создано свыше 300 рабочих мест. Открытие пищевого технопарка призвано дать новый импульс развитию пищевой отрасли Москвы и укрепить позиции города как центра передовых технологий и инноваций в сфере производства продуктов питания.

Ранее сообщалось, что девять московских технопарков вошли в число лучших в России по версии Национального рейтинга. В пятерке лидеров 2025 года оказались технопарки "Элма" и "Семеновский", а общее количество таких площадок в столице достигло 49.

Предприятия легкой промышленности Москвы почти в 1,5 раза нарастили объемы выпуска

мэр Москвыэкономикагород

