Сергей Собянин: Москва продолжит помогать предприятиям выйти на новые рынки

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москва продолжит помогать предприятиям, которые хотят выйти на новые рынки, сообщил Сергей Собянин в своем блоге.

Мэр напомнил, что с 2019 года центр поддержки экспорта, промышленности и инвестиционной деятельности "Моспром" предлагает столичным экспортерам различные услуги – от информационного сопровождения до разработки персональных экспортных стратегий. Дополнительно компаниям организуют участие в международных выставках и бизнес-миссиях.

С 2019 по 2025 год при поддержке "Моспрома" более 1 тысячи компаний приняли участие более чем в 150 выставках и бизнес-миссиях. Компании Москвы получили возможность представить свои товары на рынках Китая, Саудовской Аравии, Мексики, Индии и других.

В то же время принципиально важной задачей остается подготовка квалифицированных специалистов, подчеркнул градоначальник. По его словам, модернизация системы среднего профессионального образования (СПО) строится на двух основных принципах: актуальности образовательных программ и практико-ориентированности обучения.

В прошлом году Владимир Путин открыл флагман практической подготовки столичных колледжей "Руднево" на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва". Это первое инновационное образовательное пространство для практической подготовки кадров с учетом потребностей столичной экономики. Мощности образовательного центра позволяют обучать более 3 тысяч студентов в год.

Осенью образовательную инфраструктуру Москвы пополнила еще одна площадка, где взрослые и студенты могут освоить новые профессии и получить востребованные навыки, – центр практического обучения "Профессии будущего" в ОЭЗ "Технополис "Москва" в Печатниках.

В ОЭЗ также продолжается реализация программы "Техностажировка", в ходе которой молодые специалисты могут пройти практику и получить опыт на ведущих московских предприятиях. Всего заключено более 30 соглашений с образовательными учреждениями высшего и среднего звена. Порядка 65 компаний помогают обучающимся получить сложные образовательные компетенции. С 2022 года свыше 1,6 тысячи студентов поучаствовали в проекте.

Реализация Стратегии развития промышленности Москвы создаст тысячи качественных и перспективных мест для граждан и станет важным вкладом в решение задач технологического суверенитета и лидерства России, добавил Собянин.

Ранее гендиректор НПП "Доза" рассказал, что в столице сформирован действенный механизм поддержки промышленности, который помогает бизнесу сосредоточиться на развитии производства. Главное преимущество столичной системы заключается не в наличии отдельных инструментов, а в их слаженной комплексной работе.