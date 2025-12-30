Москвичей предупредили о мошенниках под видом коммунальщиков перед праздниками

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Мошенники могут выдавать себя за работников коммунальных служб в новогодние выходные, предупредил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Он подчеркнул, что городские службы не проводят плановых обходов или проверок квартир в праздничные дни. Если речь идет не об аварийной ситуации, визиты коммунальщиков согласовываются заранее и происходят только по заявке жильцов.

"Если к вам пришли с внезапной проверкой, то 100% это – мошенники", – указал Бирюков.

По его словам, злоумышленники часто выбирают своей целью пожилых людей и пенсионеров. Под видом сотрудников служб они предлагают замену счетчиков, проверку газовых плит, продажу дорогостоящего и небезопасного оборудования.

Вместе с тем заммэра напомнил, что официальная информация о любых плановых проверках всегда заранее размещается на информационных стендах в подъездах и на сайтах управляющих компаний. Данные о выезде аварийных бригад можно уточнить по телефонам соответствующих служб.

Ранее в МВД также предупреждали, что мошенники начали обманывать россиян с помощью новогодних открыток, содержащих вирусы. Аферисты пользуются нестабильной связью, применяя взломанные аккаунты и ИИ-подмену голоса для просьбы о "помощи".

Кроме того, россиян призвали быть бдительными при покупке подарков. Мошенники часто используют уловки, обещая большие скидки на товары.