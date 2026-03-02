Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России освободили населенные пункты Круглое в Харьковской области, Дробышево и Резниковка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщило Минобороны.

По данным ведомства, контроль над Круглым удалось установить благодаря действиям подразделений группировки войск "Север". В свою очередь, подразделения "Запада" взяли под контроль Дробышево, а "Южная" группировка войск освободила Резниковку.

Накануне российская армия освободила сразу два населенных пункта в зоне проведения спецоперации – Горькое в Запорожской области и Нескучное в Харьковской.

Первое село было отбито в ходе последовательных действий подразделений группировки войск "Восток". Операцию по установлению контроля над вторым пунктом провели бойцы "Севера".

При этом, как пояснили в Минобороны России, освобождение Нескучного стало следствием продвижения, направленного на расширение полосы безопасности приграничье.

Кроме того, Вооруженные силы России нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, а также ее военным аэродромам и объектам энергетической инфраструктуры. Для этого бойцы использовали высокоточное оружие большой дальности и ударные БПЛА.

