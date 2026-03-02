Индексация социальных пенсий с 1 апреля коснется 4 млн россиян

Фото: 123RF.соm/sayfutdinov

Правительство РФ проиндексирует социальные пенсии с 1 апреля. Это коснется 4 миллионов человек, сообщил председатель кабмина Михаил Мишустин.

"В ходе отчета в Государственной думе на прошлой неделе я подробно говорил о том, что доходы старшего поколения находятся на особом контроле правительства. С 1 января текущего года были увеличены страховые пенсии, вот теперь с 1 апреля проиндексируем социальные пенсии", – сказал он.

По словам Мишустина, прибавку к выплатам получат граждане с ограниченными возможностями здоровья, дети-сироты и потерявшие кормильца, а также россияне без трудового стажа.

Председатель правительства уточил, что повышенные выплаты также назначат для ветеранов Великой Отечественной войны, участников добровольческих формирований в ДНР и ЛНР, ликвидаторов аварий на Чернобыльской АЭС и для других категорий.

"Все необходимое для выполнения социальных обязательств перед гражданами предусмотрено. Здесь важно, чтобы увеличенные выплаты люди получили четко и в срок", – добавил он.

Ранее лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов призвал проводить индексацию пенсий в России каждые три месяца. По его мнению, увеличение размера выплат не успевает за реальным ростом цен и тарифов.

Также парламентарий предложил выплачивать пенсионерам 13-ю пенсию перед Новым годом, чтобы они могли себе накрыть праздничный стол.

