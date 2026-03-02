Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 марта, 12:23

Общество

Индексация социальных пенсий с 1 апреля коснется 4 млн россиян

Фото: 123RF.соm/sayfutdinov

Правительство РФ проиндексирует социальные пенсии с 1 апреля. Это коснется 4 миллионов человек, сообщил председатель кабмина Михаил Мишустин.

"В ходе отчета в Государственной думе на прошлой неделе я подробно говорил о том, что доходы старшего поколения находятся на особом контроле правительства. С 1 января текущего года были увеличены страховые пенсии, вот теперь с 1 апреля проиндексируем социальные пенсии", – сказал он.

По словам Мишустина, прибавку к выплатам получат граждане с ограниченными возможностями здоровья, дети-сироты и потерявшие кормильца, а также россияне без трудового стажа.

Председатель правительства уточил, что повышенные выплаты также назначат для ветеранов Великой Отечественной войны, участников добровольческих формирований в ДНР и ЛНР, ликвидаторов аварий на Чернобыльской АЭС и для других категорий.

"Все необходимое для выполнения социальных обязательств перед гражданами предусмотрено. Здесь важно, чтобы увеличенные выплаты люди получили четко и в срок", – добавил он.

Ранее лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов призвал проводить индексацию пенсий в России каждые три месяца. По его мнению, увеличение размера выплат не успевает за реальным ростом цен и тарифов.

Также парламентарий предложил выплачивать пенсионерам 13-ю пенсию перед Новым годом, чтобы они могли себе накрыть праздничный стол.

"Новости дня": некоторые россияне получат пенсии раньше срока в марте

Читайте также


властьобщество

Главное

Чем реставрационный тренд "ваби-саби" покорил сеть?

Некоторые признаются, что благодаря тренду пересмотрели свое мнение относительно старых вещей

Другие стали изучать историю предметов, которые раньше бесполезно хранились в шкафах

Читать
закрыть

Как защитить дачи от подтоплений в период половодий?

Стоит заранее подготовить дренажную систему

Можно попытаться перераспределить снег

Читать
закрыть

Как российские туристы переживают конфликт на Ближнем Востоке?

Сотни людей начали возвращать из аэропорта и расселять по гостиницам

Дубай функционирует штатно, а местные жители предлагают приютить оказавшихся в сложной ситуации туристов

Читать
закрыть

Что известно о гибели 11-летнего мальчика в Подольске?

Ребенок решил поиграть в тоннеле в сугробе – в это же время на территории работал снегоуборочный трактор

Тракторист не увидел ребенка, накрыл сугроб порцией снега, которая закрыла тоннель полностью

Читать
закрыть

Как защитить себя от аферистов в преддверии 8 Марта?

Мошенники чаще всего используют схемы, связанные с подарками

В праздник могут быть звонки якобы из "службы безопасности банка"

Читать
закрыть

Зачем зумеры начали массово бить себя молотками по лицу?

По мнению зумеров, такая практика якобы уплотняет кость, делая черты лица более острыми

Однако эксперты уверены: процесс неизбежно сопровождается негативными последствиями

Читать
закрыть

Скажется ли рост цен на оптоволокно на стоимости домашнего интернета?

При строительстве сетей стоимость прокладки в новых районах может вырасти

Подорожание коснется локально тех мест, где интернета раньше не было

Читать
закрыть

Чем опасен ранний выход из декрета?

В первые три года жизни для психологического развития ребенку важна мама

В состоянии стресса как у взрослых, так и у детей блокируется появление новых нейронов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика