Ким Кардашьян засняли на свидании с Льюисом Хэмилтоном в Аризоне

Фото: www.tmz.com

Модель Ким Кардашьян засняли на свидании с автогонщиком команды "Феррари" Льюисом Хэмилтоном в Аризоне. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на опубликованное на сайте TMZ видео.

Уточняется, что папарацци засняли Кардашьян и Хэмилтона 28 февраля. По данным издания, пара любовалась закатом в пустыне возле озера Пауэлл. На кадрах видно, как они направляются к черному внедорожнику.

Журналисты предположили, что Кардашьян и Хэмилтон остановились в пятизвездочном отеле Amangiri рядом с озером.

О том, что модель и автогонщик состоят в романтических отношениях, СМИ сообщили в феврале 2026 года. Соответствующей информацией с журналистами поделились сотрудники люксового отеля Estelle Manor в британском графстве Оксфордшир.

Персонал рассказал, что знаменитости поселились в одном номере. Модель взяла с собой много вещей, несмотря на то что ее поездка продлилась недолго. Предварительно, во время совместных выходных Кардашьян и Хэмилтон посетили спа-центр и поужинали в отдельном зале отеля.