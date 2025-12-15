СМИ: свадьба Конора Макрегора прошла в закрытом формате

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор узаконил отношения с возлюбленной Ди Девлин. Их роман длился 17 лет, в течение которых у них родились четверо детей. Подробности – в материале Москвы 24.

"Заставляет Ди улыбаться"

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор женился на своей возлюбленной Ди Девлин. По информации издания Mirror, свадьба состоялась в церкви Санто-Стефано-дельи-Абиссини в Ватикане 12 декабря. Бракосочетания в этом месте происходят нечасто и только по согласованию с властями.

Журналисты отметили, что торжество прошло в закрытом формате. Охрана знаменитости не пускала посторонних на территорию церкви, а также следила за тем, чтобы местные жители не сфотографировали невесту. Однако СМИ удалось выяснить, что церковь украшали тысячи белых роз, для молодоженов и гостей выступили струнный квартет и хор из 10 человек.

К слову, пара не торопилась под венец: возлюбленные вместе уже 17 лет, при этом спортсмен неоднократно публично попадался на изменах. К примеру, летом 2025 года он оказался в центре очередного скандала, причем как раз в свой день рождения. Американская рэп-исполнительница Азилия Бэнкс своеобразно поздравила Конора, опубликовав в соцсетях его интимные снимки, которые он отправлял ей в личные сообщения. Кроме того, певица написала, что Макгрегор якобы угрожал ей, если она кому-то расскажет об этом.

Помимо этого, издание The Sun опубликовало фото, на которых именинник и "примерный семьянин" запечатлен в объятиях неизвестной брюнетки на пляже.

В свою очередь, Девлин отреагировала на происходящее в соцсетях милым поздравлением Макгрегора. Она разместила их совместное фото с Конором и сопроводила пост треком Басты "Чистый кайф".

"С днем рождения человека, который всегда развлекает Ди и заставляет ее улыбаться", – многозначительно написала возлюбленная спортсмена.

"Она всегда верила в меня"

37-летний Конор Макгрегор и 38-летняя Ди Девлин познакомились в 2008 году в ночном клубе, где девушка работала официанткой. К слову, боец тогда еще не был звездой и только начинал путь в спорте. По данным СМИ, тогда он подрабатывал сантехником и жил на пособие по безработице. На заре его карьеры именно Ди обеспечивала их пару финансово, трудясь на нескольких работах.

Коннор неоднократно отмечал в интервью, что своей карьерой обязан возлюбленной. По словам Макгрегора, она поначалу была не только добытчицей, но и всегда оставалась его опорой и поддержкой, и даже следила за его режимом и питанием.





Конор Макгрегор боец смешанных единоборств Я верил, что обязательно стану чемпионом. И она всегда верила в это. И верила в меня. Несмотря на нехватку средств, она старалась, чтобы я правильно питался, всегда соблюдал режим. Для этого она отдавала всю себя.

При этом Девлин не отвернулась от Макгрегора даже, когда тот оказывался в центре секс-скандалов. К примеру, в 2024 году спортсмена признали виновным в изнасиловании девушки – Никиты Хэнд. Сам Конор в суде заявил, что связь с потерпевшей была по обоюдному согласию. В результате спортсмена обязали выплатить ей компенсацию в размере 250 тысяч евро.

Невеста Макгрегора поддерживала его в том числе во время вынесения приговора. Причем это отнюдь не первый раз, когда спортсмена обвиняли в сексуализированном насилии, домогательствах и непристойном поведении, но ирландцу всегда удавалось уладить конфликты.

Несмотря на все трудности, пара стала родителями четверых детей, старший из которых родился в 2017-м, а младший – два года назад.

