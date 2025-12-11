Волочкова опровергла слухи о расставании дочери с мужем

Дочь Анастасии Волочковой рассталась с мужем, бизнесменом Никитой Григоряном спустя менее чем год после свадьбы, сообщили СМИ. При этом сама балерина публично пророчила молодоженам скорую разлуку. Подробности читайте в материале Москвы 24.

Не прожили и года?

Фото: legion-media.com/PhotoXPress.ru/Комсомольская правда

Дочь балерины Анастасии Волочковой, 20-летняя Ариадна, рассталась с супругом, бизнесменом Никитой Григоряном, свадьбу с которым сыграла в апреле, а расписалась – в августе. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на телеграм-канал "Свита Короля". Инсайдер отметил, что брак дал трещину, при этом источник не знает, пара "разбежалась временно или навсегда". Собеседник издания добавил: Ариадна уверена, что скорый разрыв с избранником ей "мама накаркала".

Сама балерина в интервью изданию Super.ru опровергла новости. Она уточнила, что не в курсе подробностей личной жизни дочери, однако, по мнению Волочковой, у супругов все нормально.





Анастасия Волочкова артистка балета, заслуженная артистка РФ Она живет в Питере, насколько я знаю, живет с Никитой в центре города, снимают квартиру. Она была пару дней назад у моей мамы в гостях. Просто мне не было дела до этих расспросов, потому что у моей мамы умер родной брат... Уточнила сейчас у моей мамы, и Ариша сейчас к ней придет. Мама говорит, что даже мыслей таких не было, вроде все в порядке.

Позже Анастасия написала в своих соцсетях, что новость о расставании ее дочери с мужем "фейк".

"Ариша только что подтвердила мне, что у них все прекрасно", – отметила Волочкова в посте.

Кроме того, знаменитость назвала "полным бредом" слухи о том, что наследница обвиняет ее в "расставании" с супругом. Балерина заявила, что "благословила Ариадну и Никиту уже в первый день, когда Ари представила жениха".

При этом в сентябре в интервью блогеру Вере Ганеевой Волочкова рассказала о сложных отношениях со своей матерью и наследницей. Анастасия заявила, что контакты с близкими испортились, потому что они ее "предали". Балерина отметила, что родня проявляет к ней интерес, только когда им "нужны деньги". Упомянув Ариадну, Волочкова и вовсе бросила фразу "у меня нет дочери".

"Сабантуй на полянке"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/volochkova_art

Скандалы вокруг будущего торжества начались еще на этапе планирования: Волочкова заявила в интервью, что хочет для дочери "королевскую свадьбу" и готова потратить на нее около 10 миллионов рублей. В свою очередь, мачеха Ариадны Елена Николаева говорила журналистам о скромности падчерицы. В ответ балерина обвинила Николаеву в пиаре на ее имени.

Помимо этого, накануне свадьбы Волочкова дала скандальное интервью, в котором негативно высказалась о будущем зяте.

"Я ее чуваку говорю: друг мой сердечный, ты вообще кто? <...> Я его спрашиваю: ты когда брал в жены Ариадну Волочкову, понимал, чья это дочь?! Как можно без СМИ? Невозможно. Значит, у тебя рыльце в пушку, значит, тебе есть, что прятать", – заявила Анастасия.

Тогда же знаменитость предрекла, что дочь "через полгода расстанется" с мужем.

Тем не менее в конце апреля состоялось венчание пары, а затем торжество в золотом тронном зале особняка Мясникова в Санкт-Петербурге. Мероприятие тоже не обошлось без инцидентов: СМИ сообщили, что Волочкова повздорила с новоиспеченным зятем. Однако, по другим данным, конфликт у Анастасии произошел с собственной крестной.

Позже выяснилось, что в апреле пара официально не зарегистрировала отношения, а сделала это лишь в августе. При этом молодожены организовали банкет в столице, куда мать невесты уже не была приглашена. В интервью изданию Voice звезда выразила возмущение, назвав свадьбу в Москве "сабантуем на полянке". Балерина отметила, что родственники "побоялись пригласить" ее на мероприятие, заявив, что мать и дочь для нее чужие люди и для них нет места в ее сердце.