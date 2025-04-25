Балерина Волочкова негативно отозвалась о будущем муже дочери

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Балерина Анастасия Волочкова негативно отозвалась о будущем муже своей дочери Ариадны. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на проект "Семейные тайны".

В субботу, 26 апреля, должна состояться свадьба дочери балерины и ее избранника Никиты Григоряна. Пара не захотела приглашать на торжество представителей СМИ, что не понравилось Волочковой.

"Я ее чуваку говорю: друг мой сердечный, ты вообще кто? <...> Я его спрашиваю: ты когда брал в жены Ариадну Волочкову, понимал, чья это дочь?! Как можно без СМИ? Невозможно. Значит, у тебя рыльце в пушку, значит, тебе есть что прятать", – заявила балерина.

Волочкова добавила, что после свадьбы хочет "забыть про нее как про страшный сон". Кроме того, артистка отметила, что дочь могла бы с уважением относиться к ее достижениям.

"Понимаете, она выше планку, чем я, она не перейдет. По сути, можно было бы с уважением относиться к матери, ко всему тому, что я сделала, и ставить мою жизнь как пример того, как я проходила испытания. Ей этого не дано", – подчеркнула Волочкова.

Балерина также считает, что союз ее дочери с Григоряном распадется меньше чем через год, поэтому она была против венчания пары.

Ранее Волочкова пригрозила засудить журналистов, которые распространяют информацию о срыве свадьбы ее дочери. Она предположила, что кто-то из медиасообщества такими слухами выражает грусть из-за решения не привлекать прессу к освещению события.