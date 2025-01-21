Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории России)/volochkova_art

49-летняя балерина Анастасия Волочкова подтвердила роман с 26-летним танцором Марчелом Абабией, сообщает издание Super.ru.

"Сейчас я наслаждаюсь романтическими отношениями и имею на это право, потому что я свободная женщина", – сказала Волочкова.

Балерина отметила, что не планирует начинать серьезные отношения с мужчиной, так как он "не дотянется" до ее требований. По словам Волочковой, она не хотела публично рассказывать о своих с ним отношениях, однако интернет-пользовали все выяснили сами.

"Меня уже ничем не удивить, никакой роскошью. Но, самое главное, это были душевные отношения. Все было так воедино. И чтобы со мной мог оказаться мужчина и быть плечом, опорой, по силе духа, по мощи, по масштабу личности, должно быть в этом человеке не две, а три Волочковых", – добавила балерина.

Ранее постояльцы отеля на Мальдивах пожаловались на загоравшую топлес Волочкову. Персонал попросил ее одеться, ссылаясь на местный закон, однако балерина "продолжила лежать на общем пляже без верха".

После жалоб гостей администрация отеля высадила живую изгородь, чтобы Волочкова не смущала отдыхающих. В ответ на это танцовщица сказала, что изгородь высадили, чтобы прохожие "не глазели и не снимали ее все время". Она также назвала это подарком от отеля.