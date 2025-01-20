In Touch: Брэд Питт поставил жесткие условия своей невесте из-за Анджелины Джоли

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Голливудский актер Брэд Питт после развода и раздела имущества с Анджелиной Джоли предложил своей девушке Инес де Рамон подписать брачный контракт. Об этом сообщает портал In Touch со ссылкой на инсайдеров.

По данным издания, актер настаивает, чтобы его будущая жена подписала брачный контракт, где прописаны довольно жесткие условия для невесты. Инес де Рамон ответила отказом. Из-за этого, как утверждают журналисты, их грядущее бракосочетание находится под угрозой срыва.

"Инес не хочет жертвовать своими правами, поэтому тема стала щекотливой. Она понимает, что Брэд прошел через тяжелый развод с Анджелиной, но считает, что не должна за это расплачиваться", – заявил источник в беседе с порталом.

Сам актер планирует жениться и завести детей с Инес де Рамон. По мнению журналистов, невеста Питта соответствует всем его требованиям. Родные мужчины уже знакомы с его возлюбленной и считают ее милой, уточнили СМИ.

