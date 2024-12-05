In Touch Weekly: актер Брэд Питт хотел бы завести детей с возлюбленной Инес де Рамон

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Актер Брэд Питт планирует жениться и завести детей со своей девушкой Инес де Рамон. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на издание In Touch Weekly.

По данным портала, актер стал уже другим человеком, не таким, каким он был ранее.

"Брэд Питт по уши влюблен в Инес и очень серьезно настроен оставить ее в своей жизни надолго. Пройдя через ад из-за развода с Анджелиной Джоли, можно подумать, что он навсегда откажется от брака, но это совсем не так", – рассказал изданию инсайдер.

При этом, по мнению журналистов, Инес де Рамон соответствует всем требованиям Питта. Актер, как сообщает издание, собирается поехать с девушкой во время праздников в Миссури на несколько дней, чтобы она могла сблизиться с его родственниками. Родные мужчины уже знакомы с его возлюбленной и считают ее милой, уточнил зарубежный портал.

"Близкие Питта знают, через что ему пришлось пройти за эти годы, поэтому они очень рады видеть его счастливым, уравновешенным и с человеком, который явно его ценит", – подытожили журналисты.

Ранее дочь Джоли и Питта Шайло высказалась негативно об отказе сестры Вивьен от фамилии отца. По его словам, Шайло не поддерживает сестру и переживает за отца. Вивьен убрала фамилию отца из афиши мюзикла "Аутсайдеры". При этом официальной информации о смене ее фамилии еще не было.

