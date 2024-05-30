LifeStyle: дочь актера Брэда Питта выразила несогласие в отказом сестры от фамилии

Фото: ТАСС/ЕРА/VICKIE FLORES

Дочь актеров Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло высказалась негативно об отказе сестры Вивьен от фамилии отца. Об этом сообщает LifeStyle со ссылкой на источник.

По его словам, Шайло не поддерживает сестру и переживает за отца.

"Она не пытается задеть чувства своего отца. Она сочувствует тому, что он отдалился от некоторых из ее братьев и сестер, но она боготворит свою маму и просто делает то, что не доставляет дискомфорт", – рассказал собеседник издания.

Ранее Вивьен убрала фамилию отца из афиши мюзикла "Аутсайдеры". При этом официальной информации о смене ее фамилии еще не было.

До этого СМИ сообщали, что Анджелина Джоли заработала 100 миллионов долларов на разводе Брэдом Питтом. Журналисты заявили, что после расставания она смогла увеличить свой капитал благодаря алиментам, подаркам детям и продажи 50% доли на винодельне Chateau Miraval French. Стоимость последней выросла с 60 до 164 миллионов долларов.

