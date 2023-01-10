Брэд Питт рассказал о лучшей постельной киносцене в своей карьере

Фото: AP Photo/Scott Garfitt/Invision

Американский актер Брэд Питт заявил, что его любимая постельная сцена в кино была с Шэлейн Макколл. Об этом сообщает издание Mirror.

Артисты принимали совместное участие в телесериале "Даллас". На момент съемки любимой для актера сцены Макколл исполнилось 15 лет. Питту тогда было 23 года.

"Мне тогда пришлось кататься по сену в сарае. Если честно, не помню, чтобы мне дали какой-то особенный сценарий. Я просто резвился", – отметил он.

Макколл появилась в 92 эпизодах шоу, в то время как актер в роли Рэнди мелькнул на экране всего лишь четыре раза в период с 1987 по 1988 год.

Ранее представители Брэда Питта прокомментировали иск экс-супруги Анджелины Джоли о домашнем насилии. Они заявили, что обвинения в его сторону являются ложными, а также отметили, что актер с ними не согласится.



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