Представители Брэда Питта прокомментировали иск Анджелины Джоли о домашнем насилии

Фото: АР/Joel C Ryan/Invision

Представители американского актера Брэда Питта, известного по фильмам "Бойцовский клуб", "Троя" и "Однажды в... Голливуде", прокомментировали иск экс-супруги Анджелины Джоли о домашнем насилии. Об этом сообщает CNN.

Представители актера заявили, что обвинения в сторону Питта являются ложными.

"История (Джоли. – Прим. ред.) продолжает развиваться каждый раз, когда она рассказывает ее с новыми необоснованными утверждениями <…>", – прокомментировал менеджер актера.

По его словам, Питт взял на себя ответственность за то, что он сделал, но актер не согласится с обвинениями, которые не соответствуют действительности.

Ранее Джоли подала в суд на бывшего супруга, обвинив его в насилии. По ее словам, ссора между ними произошла в 2016 году на частном самолете. В иске утверждается, что Питт схватил одного из их детей за горло, а другого ударил по лицу. Джоли заявила, что и в отношении нее бывший муж совершил насильственные действия.

В иске отмечалось, что актер заставлял экс-супругу подписать соглашение о неразглашении, которое запретило бы ей разглашать информацию о подобных инцидентах.

До этого Питт подал в суд на Джоли. В СМИ сообщалось, что артист обвинил свою бывшую жену в том, что она тайно продала долю совместного винодельческого хозяйства российскому бизнесмену.

Брэд Питт подал в суд на Анджелину Джоли из-за продажи доли в винодельне бизнесмену из РФ

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