Звезда "Дома Дракона" оценила постельные сцены со своим участием

Фото: кадр из фильма "Дом Дракона"; режиссер – Мигель Сапочник, Грег Яйтанс, Клер Килнер; производство – Good Banana, Home Box Office (HBO)
Звезда сериала "Дом Дракона" Милли Олкок прокомментировала подробности постельных сцен со своим участием. По ее словам, сцена в четвертом эпизоде, где ее героиня и персонаж Мэтта Смита по сюжету оказываются в публичном доме, показалась ей довольно грубой, сообщает New York Post.
Олкок рассказала, что актеры не видели созданного борделя до начала съемок.
"Итак, это был наш первый раз, когда мы шли по публичному дому, это было довольно шокирующим. Ты думаешь: "Это как-то странно и глупо". Были статисты, с которыми мы только что познакомились, которые находились в позе 69 в течение 12 часов. Это довольно грубо", – рассказала актриса.
При этом она отметила, что сцена, где ее героиня целуется с персонажем Смита далась ей легко, благодаря приятельским отношениям.
Ранее сообщалось, что в сериале "Дом Дракона" был обнаружен киноляп. Так, ошибку нашли в третьем эпизоде сериала, где в одной из сцен при чтении письма у короля Визериса Таргариена на пальцах были замечены зеленые хромакейные накладки. Это связано с тем, что художник по визуальным эффектам не отредактировал предназначенные для него детали.
Премьера сериала "Дом Дракона", приквела "Игры престолов", состоялась в конце августа. Менее чем за три дня первую серию посмотрели 9,9 миллиона человек, что является рекордом для сервиса HBO Max. Это на 350% больше числа зрителей, посмотревших премьеру оригинального шоу в 2011 году.
Сериал уже продлили на второй сезон. Известно, что телеканал HBO заказал новые серии уже спустя несколько дней после премьеры. Первый сезон между тем будет состоять из 10 эпизодов.
9,9 млн человек посмотрели первую серию "Дома Дракона"
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