Фанаты нашли киноляп в сериале "Дом Дракона"

Фото: кадр из сериала "Дом Дракона"; режиссер – Мигель Сапочник, Грег Яйтанс, Клер Килнер; производство – Good Banana, Home Box Office (HBO)

В сериале "Дом Дракона" обнаружен киноляп, сообщает ScreenRant.

По данным портала, ошибку нашли в третьем эпизоде сериала, где в одной из сцен при чтении письма у короля Визериса Таргариена на пальцах были замечены зеленые хромакейные накладки. Это связано с тем, что художник по визуальным эффектам не отредактировал предназначенные для него детали.

Уточняется, что HBO намерены устранить выявленный дефект, однако изначально он был незамечен, в связи с чем сцена транслировалась в подобном виде.

Премьера сериала "Дом Дракона", приквела "Игры престолов", состоялась в конце августа. Менее чем за три дня первую серию посмотрели 9,9 миллиона человек, что является рекордом для сервиса HBO Max. Это на 350% больше числа зрителей, посмотревших премьеру оригинального шоу в 2011 году.

Сериал уже продлили на второй сезон. Известно, что телеканал HBO заказал новые серии уже спустя несколько дней после премьеры. Первый сезон между тем будет состоять из 10 эпизодов.

