Генри Кавилл и Элизабет Олсен могут сняться в сериале "Дом Дракона"

Фото: AP Photo/Invision/Joel C Ryan
Британский актер Генри Кавилл, известный по роли Геральта в сериале "Ведьмак", и американская актриса Элизабет Олсен, сыгравшая Алую Ведьму в киновселенной Marvel, могут принять участие в съемках второго сезона "Дома Дракона". Об этом пишет Cosmic Book News.
По данным источника издания, сейчас артисты ведут переговоры с HBO, поэтому вероятность их появления в шоу весьма высока. При этом пока неизвестно, какие роли исполнят Кавелл и Олсен во вселенной "Игры престолов".
Премьера сериала "Дом Дракона", приквела "Игры престолов", состоялась в конце августа. Менее чем за три дня первую серию посмотрели 9,9 миллиона человек, что является рекордом для сервиса HBO Max. Это на 350% больше числа зрителей, посмотревших премьеру оригинального шоу в 2011 году.
Сериал уже продлили на второй сезон. Известно, что телеканал HBO заказал новые серии уже спустя несколько дней после премьеры. Первый сезон между тем будет состоять из 10 эпизодов.
9,9 млн человек посмотрели первую серию "Дома Дракона"
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