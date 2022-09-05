Генри Кавилл и Элизабет Олсен могут сняться в сериале "Дом Дракона"

Фото: AP Photo/Invision/Joel C Ryan

Британский актер Генри Кавилл, известный по роли Геральта в сериале "Ведьмак", и американская актриса Элизабет Олсен, сыгравшая Алую Ведьму в киновселенной Marvel, могут принять участие в съемках второго сезона "Дома Дракона". Об этом пишет Cosmic Book News.

По данным источника издания, сейчас артисты ведут переговоры с HBO, поэтому вероятность их появления в шоу весьма высока. При этом пока неизвестно, какие роли исполнят Кавелл и Олсен во вселенной "Игры престолов".

Премьера сериала "Дом Дракона", приквела "Игры престолов", состоялась в конце августа. Менее чем за три дня первую серию посмотрели 9,9 миллиона человек, что является рекордом для сервиса HBO Max. Это на 350% больше числа зрителей, посмотревших премьеру оригинального шоу в 2011 году.

Сериал уже продлили на второй сезон. Известно, что телеканал HBO заказал новые серии уже спустя несколько дней после премьеры. Первый сезон между тем будет состоять из 10 эпизодов.

