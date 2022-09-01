Шоураннер "Дома Дракона" заявил об уходе из проекта

Фото: кадр из фильма "Дом Дракона"; режиссер – Мигель Сапочник; производство – Good Banana

Шоураннер сериала "Дом Дракона" Мигель Сапочник сообщил о планах покинуть проект. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

По данным издания, Сапочник принял решение уйти из проекта спустя три года работы над приквелом "Игры престолов".

Таким образом, единственным шоураннером сериала станет Райан Кондал. Во втором сезоне к команде также присоединится Алан Тейлор, экс-режиссер "Игры престолов", который выступит в качестве исполнительного продюсера.

Ранее американский писатель Джордж Мартин, написавший цикл фантастических романов "Песнь льда и Пламени", рассказал, чем отличаются сериалы "Дом Дракона" и "Игра престолов".

По его словам, "Дом Дракона" является более человеческой историей, при этом он также больше похож на шекспировскую трагедию. Мартин добавил, что в обоих шоу речь идет о власти и борьбе за трон.

События сериала "Дом Дракона" разворачиваются примерно за 200 лет до истории, представленной в "Игре престолов". В шоу показывается "Танец драконов" – гражданская война, которая развернулась из-за борьбы между двумя ветвями дома Таргариенов.