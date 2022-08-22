Джордж Мартин рассказал о различиях между "Домом Дракона" и "Игрой престолов"

Фото: кадр из сериала "Дом Дракона"; режиссер – Мигель Сапочник, Грег Яйтанс, Клер Килнер; производство – Good Banana, Home Box Office (HBO)

Американский писатель Джордж Мартин рассказал, чем отличаются сериалы "Дом Дракона" и "Игра престолов". Об этом сообщает издание Screen Rant.

По его словам, "Дом Дракона" является более человеческой историей. При этом в обоих шоу речь идет о власти и борьбе за трон.

"Однако "Дом Дракона" гораздо больше похож на шекспировскую трагедию. Он полон замечательных персонажей, которых вы можете любить или ненавидеть. Плохие парни будут совершать героические поступки, в то время как персонажи, которые кажутся хорошими, будут делать ужасные вещи. Прямо как настоящие люди", – рассказал Мартин.

События сериала "Дом Дракона" разворачиваются примерно за 200 лет до истории, представленной в "Игре престолов". В шоу показывается "Танец драконов" – гражданская война, которая развернулась из-за борьбы между двумя ветвями дома Таргариенов.

До этого сообщалось, что видеосервис HBO Max опубликовал трейлер сериала "Дом Дракона". Мировая премьера сериала состоялась на сервисе HBO 21 августа.