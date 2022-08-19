Актера Смита ранили мечом на съемках приквела "Игры престолов"

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Фото: кадр из фильма "Дом Дракона"; режиссер – Мигель Сапочник; производство – Good Banana
Британский актер Мэтт Смит получил ранение мечом на съемках сериала "Дом дракона" – приквела "Игры престолов". Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на Variety.
Инцидент произошел в самом начале работы над проектом, заявил артист Фабьен Франкель, который также принимал участие в съемках шоу. По его словам, после произошедшего оба актера посмеялись над ситуацией, несмотря на ее напряженность.
"К сожалению, его меч отскочил от моего щита и ударил ему прямо в голову. У него была небольшая рана, но я думаю, что он был в порядке. Он смелый человек", – рассказал Франкель.
Уточняется, что актеры поддерживают хорошие отношения после произошедшего. После полученной Смитом травмы, между ними не возникло разногласий.
События сериала "Дом дракона" разворачиваются примерно до 200 лет до истории, представленной в "Игре престолов". В шоу показывается "Танец драконов" – гражданская война, которая развернулась из-за борьбы между двумя ветвями дома Таргариенов.
До этого сообщалось, что видеосервис HBO Max опубликовал трейлер сериала "Дом дракона". Мировая премьера сериала состоится на сервисе HBO 21 августа, российская запланирована на 22 августа.
В HBO показали трейлер приквела "Игры престолов"
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