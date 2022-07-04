Основные съемки сиквела "Дюны" пройдут в Будапеште

Фото: кадр из фильма "Дюна"; режиссер – Дени Вильнев; производство – Legendary Pictures, Villeneuve Films, Warner Bros.
Съемки второй части фильма "Дюна" с участием основного актерского состава стартуют в Будапеште 21 июля. Об этом сообщает портал Deadline.
При этом первые съемки боевика стартовали 4 июля в Альтиволе в гробнице рода Брион. Ее создал архитектор Карло Скарпа в период с 1968 по 1978 год.
Ранее студии Warner Bros. и Legenday назвали даты выхода фильма "Дюна: Часть вторая" Дени Вильнева и сиквела "Годзиллы против Конга". Так, сиквел "Дюны" запланирован на 17 ноября 2023 года. Выход продолжения фильма "Годзилла против Конга" состоится 15 марта 2024 года.
До этого стало известно, что HBO разрабатывает продолжение сериала "Игра престолов", главным героем которого станет Джон Сноу. По данным издания, главную роль может исполнить Кит Харингтон. В настоящее время HBO разрабатывает семь проектов по вселенной "Игры престолов".
"Дюна" стал самым популярным фильмом в 2021 году
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