Джоан Роулинг поддержала идею заменить шрам Гарри Поттера на украинский трезубец

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Пранкеры Вован и Лексус в ходе Петербургского международного экономического форума представили новый розыгрыш. На этот раз "жертвой" стала британская писательница, автор поттерианы Джоан Роулинг.
Беседуя якобы от лица президента Украины Владимира Зеленского, пранкеры предложили писательнице изменить форму шрама Гарри Поттера с буквы Z – на самом деле он представляет из себя молнию – на украинский трезубец, официальный символ страны. Также они высказались за смену прически знаменитого волшебника на украинский чуб. Роулинг предложения поддержала и сделала пометки в блокнот.
Также Вован и Лексус попросил собеседницу приехать на Украину и почитать свои книги бойцам нацбатальона "Азов".
"Они любят много читать, особенно немецкую литературу. Только не читайте пассажи, что они националисты и не любят других людей", – сказали пранкеры, но ответа не получили – Роулинг попыталась сменить тему.
Помимо прочего, в ходе розыгрыша пранкеры смогли уговорить писательницу приобрести ракеты, чтобы со смертельным проклятием направить их против ДНР и ЛНР.
Ранее Вован и Лексус разыграли 43-го президента США Джорджа Буша – младшего. В ходе разговора политик, в частности, заявил, что хочет, чтобы Украина вступила в НАТО, а также подтвердил военно-биологическую деятельность Пентагона на Украине.
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