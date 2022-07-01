Названы даты выхода сиквелов "Дюны" и "Годзиллы против Конга"

Фото: кадр из фильма "Годзилла против Конга"; режиссер – Адам Вингард; производство – Warner Bros.
Студии Warner Bros. и Legenday назвали даты выхода фильма "Дюна: Часть вторая" Дени Вильнева и сиквела "Годзиллы против Конга". Об этом сообщает Deadline.
Так, сиквел "Дюны" запланирован на 17 ноября 2023 года, а съемки начнутся осенью текущего года в Будапеште. Выход продолжения фильма "Годзилла против Конга" состоится 15 марта 2024 года. При этом Warner Bros. ранее резервировала эту дату под неназванный проект Marvel.
Прежде стало известно, что HBO разрабатывает продолжение сериала "Игра престолов", главным героем которого станет Джон Сноу. Главную роль может исполнить Кит Харингтон, который играл Джона Сноу в экранизации романов Джорджа Мартина "Песнь Льда и Пламени".
В настоящее время HBO разрабатывает семь проектов по вселенной "Игры престолов".
"Дюна" стал самым популярным фильмом в 2021 году
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