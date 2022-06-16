В Сети показали новый образ актера Райна Гослинга для фильма "Барби"

Кинокомпания Warner Bros. опубликовала фотографию Райана Гослинга в образе друга Барби по имени Кен. Для съемок в новом фильме про легендарные игрушки актеру пришлось перекрасить волосы в белый цвет.

Одет Гослинг тоже по-кукольному: в джинсовку без рукавов на голое тело. Саму Барби должна сыграть Марго Робби. И это не единственные актеры, которых перевоплотятся на экране в кукол. Премьера картины от Греты Гервик ожидается в 2023 году.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.