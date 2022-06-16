В Сети вышли сериалы "Без правил" и "Заключение"

Российскому зрителю предлагают оценить свежие сериалы. Например, можно посмотреть новинку "Без правил" с Елизаветой Боярской и Гошей Куценко.

По сюжету Ольга – успешная бизнесвумен. Ее компания покупает заброшенный пионерлагерь. После того как сделку закрыли, на территории лагеря находят источник минеральной воды. Именно она становится объектом повышенного интереса местного криминального авторитета. Он постарается отобрать у Ольги внезапно выросшие в цене земли.

Вторая сериальная новинка – "Заключение" с Викторией Исаковой. Актриса играет героиню по имени Вера, которая является блестящим хирургом. Но однажды при странных обстоятельствах умирает ее 16-летняя пациентка. Веру обвиняют в распространении наркотиков и, чтобы не сесть в тюрьму, она идет на сделку со следствием и начинает работать судмедэкспертом. Однако вскоре выясняет, насколько тесно связаны правоохранители и криминал. Принципиальной Вере приходится переступать через себя, чтобы существовать в этой порочной системе.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

