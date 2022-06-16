Исполнитель роли Кузи намекнул на возвращение в "Универ"

кадр из сериала "Универ"; режиссер – Петр Точилин, Иван Китаев, Роман Самгин, Жанна Кадникова; производство – ТНТ, Комеди Клаб Продакшн

Звезда сериала "Универ" Виталий Гогунский, исполнивший роль Кузи, намекнул на возвращение в ситком. Об этом сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на актера.

На вопрос о творческих планах Гогунский отметил, что возможно его возвращение в "Универ".

Он рассказал, что "прилично отдохнул" за 10 лет отсутствия съемок. Актер отметил, что за это время успел выстроить свою музыкальную карьеру и карьеру дочери.

"Занимаюсь музыкой. На турнире (Всероссийский турнир памяти Петра Минеева, погибшего на Украине. – Прим. ред.) вы услышали одну из песен, она в альбоме, который мы записываем с моими друзьями, которые пишут для "Газгольдера", Леван, гитарист Басты. Получился у нас такой прекрасный творческий союз", – сказал Гогунский.

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