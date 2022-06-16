Исполнитель роли Кузи намекнул на возвращение в "Универ"

кадр из сериала "Универ"; режиссер – Петр Точилин, Иван Китаев, Роман Самгин, Жанна Кадникова; производство – ТНТ, Комеди Клаб Продакшн
Звезда сериала "Универ" Виталий Гогунский, исполнивший роль Кузи, намекнул на возвращение в ситком. Об этом сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на актера.
На вопрос о творческих планах Гогунский отметил, что возможно его возвращение в "Универ".
Он рассказал, что "прилично отдохнул" за 10 лет отсутствия съемок. Актер отметил, что за это время успел выстроить свою музыкальную карьеру и карьеру дочери.
"Занимаюсь музыкой. На турнире (Всероссийский турнир памяти Петра Минеева, погибшего на Украине. – Прим. ред.) вы услышали одну из песен, она в альбоме, который мы записываем с моими друзьями, которые пишут для "Газгольдера", Леван, гитарист Басты. Получился у нас такой прекрасный творческий союз", – сказал Гогунский.
Ранее сообщалось, что в этом году в Москве установят бронзовый бюст Жанны Фриске. Основу для памятника создал скульптор Салават Щербаков. Скульптор, чтобы детально воспроизвести мимику и внешность певицы, распечатал сотни ее портретов. Глиняный эскиз уже показали родным Фриске.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: