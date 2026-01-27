Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 января, 11:28

Транспорт

Ограничения на прием самолетов сняты в аэропорту Шереметьево

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Ограничения сняты в аэропорту Шереметьево, сообщила пресс-служба авиагавани.

Аэропорт работает в полном объеме на прилет и вылет самолетов по скорректированному суточному плану полетов. Однако из-за непогоды длительность наземного обслуживания воздушных судов на аэродроме и пассажиров в терминалах может быть увеличена.

"Пассажиры обслуживаются согласно Федеральным авиационным правилам и установленным регламентам. Скопления пассажиров в терминалах отсутствуют", – говорится в публикации.

Граждане могут узнать актуальную информацию о статусе рейсов в контакт-центрах и по каналам коммуникации авиакомпаний и аэропорта.

"Мы продолжим информировать по мере поступления данных. С учетом погодных условий рекомендуем пользоваться поездами "Аэроэкспресс" при планировании поездок в аэропорт", – добавили в пресс-службе воздушной гавани.

Шереметьево закрывали на прилет самолетов из-за неблагоприятных погодных условий утром 27 января. При этом аэропорты Домодедово, Внуково и Жуковский работали в штатном режиме.

Снегопад в Московском регионе продолжается с ночи. За день в столице может выпасть более трети месячной нормы осадков, а сугробы вырасти до 47 сантиметров. В Москве также сохраняется вероятность появления гололедицы и снежных заносов на дорогах.

Городские службы повсеместно проводят работы по очистке от снега. В первую очередь внимание уделяется очистке подходов к остановкам, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, пересадочным узлам, объектам соцсферы.

Московские аэропорты перешли на усиленный режим работы из-за циклона

Читайте также


транспортпогодагород

Главное

Как защитить себя при агрессивном сталкинге?

Необходимо обращаться в правоохранительные органы, требовать возбудить уголовное дело

Все случаи отказов стоит оспаривать

Читать
закрыть

Мешают ли вредные привычки найти работу?

В России растет число компаний, которые не хотят нанимать курящих сотрудников

С точки зрения закона прямой отказ в приеме на работу из-за вредной привычки является неправомерным

Читать
закрыть

Когда закончится затяжной снегопад в Москве?

Осадки продлятся несколько дней

Уровень снежного покрова превысит 60-сантиметровую высоту – это вдвое выше нормы

Читать
закрыть

Почему важно добавлять специи в блюда?

Специи можно использовать для укрепления иммунитета

Лучше всего они раскроют полезные свойства при добавлении в горячие блюда

Читать
закрыть

Может ли фетиш на "самонадутие" говорить о психических травмах?

Подобная стимуляция может компенсировать внутреннее ощущение нестабильности или тревоги

Если ритуал "самонадутия" не вредит человеку, его можно рассматривать как инструмент снятия стресса

Читать
закрыть

К чему приведет блокировка сайтов с ГДЗ?

Эксперты уверены: мера усилит рост посещений даркнета

Родители учеников выступают против инициативы, так как ГДЗ экономит время

Читать
закрыть

Что известно о вспышке вируса Нипах в Индии?

Власти Индии подтвердили пять случаев заражения в штате Западная Бенгалия

Вакцины от этого вируса пока не существует

Читать
закрыть

Увеличат ли налог на сверхприбыль в России?

Эксперты уверены: повышение нагрузки на высокие доходы вызовет негативную реакцию у тех, кто должен платить

Мера даже может спровоцировать уклонение от налогов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика