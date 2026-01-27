Ограничения на прием самолетов сняты в аэропорту Шереметьево

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Ограничения сняты в аэропорту Шереметьево, сообщила пресс-служба авиагавани.

Аэропорт работает в полном объеме на прилет и вылет самолетов по скорректированному суточному плану полетов. Однако из-за непогоды длительность наземного обслуживания воздушных судов на аэродроме и пассажиров в терминалах может быть увеличена.

"Пассажиры обслуживаются согласно Федеральным авиационным правилам и установленным регламентам. Скопления пассажиров в терминалах отсутствуют", – говорится в публикации.

Граждане могут узнать актуальную информацию о статусе рейсов в контакт-центрах и по каналам коммуникации авиакомпаний и аэропорта.

"Мы продолжим информировать по мере поступления данных. С учетом погодных условий рекомендуем пользоваться поездами "Аэроэкспресс" при планировании поездок в аэропорт", – добавили в пресс-службе воздушной гавани.

Шереметьево закрывали на прилет самолетов из-за неблагоприятных погодных условий утром 27 января. При этом аэропорты Домодедово, Внуково и Жуковский работали в штатном режиме.

Снегопад в Московском регионе продолжается с ночи. За день в столице может выпасть более трети месячной нормы осадков, а сугробы вырасти до 47 сантиметров. В Москве также сохраняется вероятность появления гололедицы и снежных заносов на дорогах.

Городские службы повсеместно проводят работы по очистке от снега. В первую очередь внимание уделяется очистке подходов к остановкам, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, пересадочным узлам, объектам соцсферы.