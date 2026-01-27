Москвичей предупредили о повышенной стоимости такси из-за снегопада

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В сервисе такси из-за снегопада зафиксировано повышение цен на поездки в некоторых районах Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

В транспортном ведомстве рассказали, что это возможно в тех местах, где автомобилей на линии меньше, чем заказов. В основных же точках притяжения цены остались привычными.

При этом отмечается, что по данным на 10:00 по московскому времени, на линию вышло почти столько же автомобилей, сколько их было в то же время на прошлой неделе при нормальных погодных условиях.

В Дептрансе добавили, что обратились к сервисам заказа такси с просьбой периодически мониторить стоимость поездок и принимать меры для того, чтобы цены не повышались необоснованно.

Снегопад в столичном регионе продолжается с ночи 27 января. По данным синоптиков, в этот день в городе выпадет более трети месячной нормы осадков, а сугробы вырастут до 47 сантиметров. Также в городе сохраняется вероятность образования гололедицы и снежных заносов на дорогах.

Из-за непогоды аэропорт Шереметьево закрыт на прилет воздушных судов, ограничение действует с 09:00 до 12:00. В это же время городские службы Москвы продолжают работу по устранению последствий мощного снегопада.