02 февраля, 17:09

Политика

ВС РФ ударили "Искандером" по пусковым установкам С-300 и HIMARS ВСУ

Фото: РИА Новости/министерство обороны РФ

Вооруженные силы России (ВС РФ) поразили пусковые установки зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-300 и реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS Вооруженных сил Украины (ВСУ) при помощи комплекса "Искандер-М". Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, пусковые установки находились возле населенных пунктов Володаровка и Вольнянск в Харьковской и Днепропетровской областях соответственно.

В результате удара по С-300 были поражены радиолокационная станция, машина управления и 3 пусковые установки ЗРК вместе с личным составом противника. При этом ракетным ударом "Искандера" в районе Володаровки была уничтожена пусковая установка РСЗО HIMARS и до 10 украинских военных.

Ранее сообщалось, что военнослужащие РФ освободили 24 населенных пункта в рамках спецоперации на Украине за прошедший месяц. Больше всего населенных пунктов – 10 – освободили бойцы группировок войск "Восток" и "Днепр" в Запорожской области. 6 сел взяли под контроль военные "Центральной" и "Южной" группировок в ДНР, 4 – бойцы группировок "Запад" и "Север" в Харьковской области. Кроме того, 3 населенных пункта перешли под контроль ВС РФ благодаря действиям группировки "Север" в Сумской области, а также еще 1 село освободили бойцы "Востока" в Днепропетровской области.

Сюжет: Спецоперация на Украине
политика

