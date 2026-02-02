Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 февраля, 18:26

Транспорт
Главная / Новости /

Мосгортранс: аккумуляторы электробусов способны эффективно работать при любой погоде

Мосгортранс рассказал о работе электробусов в морозы

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Все электробусы прошли заблаговременную подготовку к работе зимой в Москве. Тестирование электроотопителей помогает сохранять комфортную температуру в салонах, а аккумуляторные батареи работают в любую погоду, сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУП "Мосгортранс".

"Специалисты протестировали системы климат-контроля, проверили защиту от коррозии, очистили и заменили фильтры", – говорится в сообщении.

В компании подчеркнули, что благодаря системе термостатирования тяговые аккумуляторы электробусов способны эффективно работать при любой погоде. Они защищены пластиковыми панелями и чехлами на крыше. Весь транспорт был проверен и подготовлен еще до наступления морозов.

Также специалисты провели обслуживание зарядной инфраструктуры. Они очистили вентиляционные решетки, заменили воздушные фильтры, проверили состояние токовых блоков и системы предотвращения обледенения. В Мосгортрансе добавили, что зарядные станции работают при температуре до минус 40 градусов.

По данным синоптиков, морозная погода сохранится в Москве до конца зимы. В связи с этим в столичном регионе был продлен оранжевый уровень погодной опасности.

В условиях похолодания работа системы отопления Москвы также была скорректирована. Специалисты комплекса городского хозяйства увеличили температуру теплоносителя в магистральных тепловых сетях.

Дополнительный общественный транспорт запущен в Москве из-за непогоды

Читайте также


транспортпогодагород

Главное

Почему в РФ хотят запретить мастер-классы по изготовлению кукол вуду?

Создание куклы вуду может быть расценено как посягательство на честь и достоинство человека

Подобные ритуалы причиняют колоссальный вред психическому здоровью тех, кто их совершает

Читать
закрыть

Чем файлы по делу Эпштейна угрожают мировым лидерам?

Событие может привести к тектоническим сдвигам не только в США, но и в глобальной политике

Однако эксперты уверены: России эта история в целом не касается

Читать
закрыть

Что ждет Москву после рекордно снежной зимы?

Температуры февраля и марта будут выше нормы на европейской части России

Москвичей ждут теплая весна и жаркое лето, при этом май отметится большим количеством осадков

Читать
закрыть

Запретят ли использовать животных в качестве залога?

Мера может защитить владельцев животных и кредитные организации

Эксперты уверены: использование домашних животных в качестве залога выглядит сомнительно

Читать
закрыть

Где отдохнуть в праздничные выходные в феврале и марте 2026 года?

Таиланд, Вьетнам, ОАЭ и Египет особенно востребованы для путешествий

Туристы выбирают такие направления, потому что хотят открыть "окно в лето"

Читать
закрыть

Стоит ли штрафовать родителей за оскорбления учителей детьми?

Эксперты уверены: штрафы родителям за хамство детей – мера контрпродуктивная

Наказывать родителей финансово не только юридически спорно, но и может вызвать у них лишь озлобленность

Читать
закрыть

Чем полезен челлендж "30 дней"?

Суть тренда заключается в том, чтобы за месяц внедрить одну или несколько полезных привычек

Однако эксперты уверены: говорить о полной перестройке за 30 дней нельзя

Читать
закрыть

Нужно ли закреплять право многодетных мужчин на досрочную пенсию?

Мера станет весомым знаком признания заслуг многодетных отцов перед государством

Однако эксперты уверены: папы не станут массово пользоваться возможностью досрочного выхода на пенсию

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика