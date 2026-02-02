Мосгортранс: аккумуляторы электробусов способны эффективно работать при любой погоде

02 февраля, 18:26Транспорт
Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы
Все электробусы прошли заблаговременную подготовку к работе зимой в Москве. Тестирование электроотопителей помогает сохранять комфортную температуру в салонах, а аккумуляторные батареи работают в любую погоду, сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУП "Мосгортранс".
"Специалисты протестировали системы климат-контроля, проверили защиту от коррозии, очистили и заменили фильтры", – говорится в сообщении.
В компании подчеркнули, что благодаря системе термостатирования тяговые аккумуляторы электробусов способны эффективно работать при любой погоде. Они защищены пластиковыми панелями и чехлами на крыше. Весь транспорт был проверен и подготовлен еще до наступления морозов.
Также специалисты провели обслуживание зарядной инфраструктуры. Они очистили вентиляционные решетки, заменили воздушные фильтры, проверили состояние токовых блоков и системы предотвращения обледенения. В Мосгортрансе добавили, что зарядные станции работают при температуре до минус 40 градусов.
По данным синоптиков, морозная погода сохранится в Москве до конца зимы. В связи с этим в столичном регионе был продлен оранжевый уровень погодной опасности.
В условиях похолодания работа системы отопления Москвы также была скорректирована. Специалисты комплекса городского хозяйства увеличили температуру теплоносителя в магистральных тепловых сетях.
Дополнительный общественный транспорт запущен в Москве из-за непогоды