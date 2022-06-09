"Тайны нашей эстрады": "И тот, кто с песней по жизни шагает". Династия Дунаевских

В центре внимания Исаак Дунаевский и Максим Дунаевский. У каждого – своя эпоха, свои герои. Никто из них не мечтал о карьере композитора-песенника, но вся страна и сегодня поет их песни.

С чего началась слава Исаака Дунаевского? Чем едва не закончилась карьера Максима? И как династия композиторов, пишущих музыку для кино, покорила советскую эстраду? Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".