В Историческом музее откроется выставка "Петр Великий. Путешествия в Европу"

16:45
8 июня в Государственном историческом музее откроется выставка, посвященная двум путешествиям Петра Великого в Европу. Речь пойдет о Великом посольстве, когда царь еще был молодым правителем, и о втором путешествии Петра после Полтавской битвы.
Посетители выставки увидят почти 350 экспонатов эпохи конца XVII – начала XVIII веков. Это оружие, костюмы и элементы царского быта.
Выставка знакомит не только с деталями пребывания Петра Первого за границей, но и с международной обстановкой в Европе в те времена. Экспозиция приурочена к 350-летию со дня рождения императора.
Подробнее о выставке – в сюжете канала Москва 24.
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