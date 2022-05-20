"The City": выставки недели в столице

Танец с аватаром, прогулка с медузами и дышащие цветы. Москвичам рассказали о выставках, которые можно посетить в мае.

В Центре современного искусства М’АРС открыта мультимедийная выставка "Экспансия реальности". Digital-художники решили пофантазировать о природе будущего.

Выставка "Машинерия зрелищ" проходит в Московском музее современного искусства. Экспозицию придумали Алексей Политов и Марина Белова. Тут графика, скульптуры и театральные элементы.

Подробнее – в сюжете проекта The City.