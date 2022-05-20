Более 50 художников и дизайнеров представят свои работы на LUV Market

Фото: LUV Market

Свыше 50 молодых художников, дизайнеров одежды, украшений и аксессуаров представят свои работы 29 мая на LUV Market в клубе Gazgolder.

С 15:00 до 01:00 посетители смогут не только оценить новую летнюю коллекцию, но и лично познакомиться и пообщаться с создателями. Кроме того, гостей ждет интерактивный модный показ со световым шоу, легкие закуски и освежающие напитки. Все это вместе с музыкой от ведущих диджеев Москвы.

"Продумывая формат события, я и моя команда вдохновлялись самыми модными маркетами Лондона. Хочется сделать нечто уникальное, а не просто выставку-ярмарку с модными вещами. Мы создадим особое комьюнити интересных, творческих, ярких и позитивных людей из модных дизайнеров, художников и различных представителей арт-сцены", – рассказала организатор и идейный вдохновитель Виктория Видная.

Вход свободный.