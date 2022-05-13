Зака Снайдера обвинили в нечестной победе на "Оскаре"

Фото: AP Photo/Chris Pizzello

Фанаты заподозрили режиссера Зака Снайдера в нечестном выигрыше приза зрительских симпатий на минувшей церемонии "Оскар". Об этом сообщает издание The Wrap.

По мнению журналистов, в графике проголосовавших есть необычные скачки. Так, 27 февраля пользователи выбрали картины "Армия мертвецов" и "Лига справедливости" более 25 тысяч раз. При этом их количество в другие дни варьировалось от 4 до 15 тысяч.

По мнению профессора Дэвида Кирша, некоторые проголосовавшие аккаунты не выглядят как профили реальных людей, однако он не стал утверждать, что речь идет именно о ботах.

Американская киноакадемия пока не прокомментировала подобные сообщения.

Награда за лучший фильм по мнению зрителей появилась на "Оскаре" в 2022 году. Таковым пользователи признали картину "Армия мертвецов". Фильм "Лига справедливости" получил приз за "Лучший момент по признанию фанатов".

Главную награду прошедшей церемонии получила картина "CODA: Ребенок глухих родителей". Лучшим актером был назван Уилл Смит, а лучшей актрисой признали Джессику Честейн.

