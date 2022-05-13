"Юмор на все времена": Михаил Задорнов

Выпуск посвящен юмористу, который заслужил звание лучшего в России. Это Михаил Задорнов. Он пользовался большим уважением на всем постсоветском пространстве. Его творчество было необычно. В своих монологах больше всего он любил сравнивать менталитет русских и американцев, анализировать отношения мужчин и женщин, а также жизнь в России и за границей.

Тонкий юмор Задорнова был настолько острым, что некоторые страны запретили ему въезд на свою территорию. Жизнь преподносила ему много разных сюрпризов и неприятностей, но самое тяжелое испытание он так и не смог преодолеть.

Об этом – в программе "Юмор на все времена".

