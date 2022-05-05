"Звезды советского экрана": лучшие актеры, выпускники ВГИКа

В сентябре 1979 года ВГИК отмечал юбилей – 60 лет. За эти годы его выпускники не раз оказывались на страницах журнала "Советский экран", где прославляли своими успехами доброе имя главной кино-кузницы страны. Штирлиц, Афоня, манящая незнакомка из "Бриллиантовой руки" и Домна Белотелова, женившая на себе несчастного Бальзаминова – эти роли перевернули мир советского кино.

Чем режиссер "Женитьбы Бальзаминова" поразил Нонну Мордюкову? В каком фильме Светлана Светличная хотела сыграть сразу две роли? Как снималась знаменитая встреча Штирлица с женой? Почему Елена Соловей отказывалась сниматься у Никиты Михалкова? На что пришлось пойти Леониду Куравлеву ради роли Афони? И как Николай Еременко едва не погиб на съемках фильма "Пираты ХХ века"? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".