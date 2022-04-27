Музей городского хозяйства на ВДНХ проведет экскурсии о дорогах и фонтанах Москвы

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Экскурсии, посвященные фонтанам и устройству дорог Москвы, пройдут в Музее городского хозяйства на ВДНХ. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"Цикл еженедельных встреч специалисты музея подготовили совместно с предприятиями и организациями комплекса городского хозяйства Москвы. Первые экскурсии пройдут в пятницу, 29 апреля, в 11:00 и 15:00. Они посвящены одному из главных украшений столицы – фонтанам", – говорится в сообщении.

Экскурсантам расскажут об устройстве гидротехнических сооружений и особенностях их обслуживания. Также они смогут узнать интересные факты о легендарных фонтанах ВДНХ "Дружба народов", "Каменный цветок", "Золотой колос" и других. Кроме того, 30 апреля и 1 мая в 12:00 в музее пройдут экскурсии о столичных дорогах.

"Вы узнаете, как устроены дороги, и ознакомитесь с современными технологиями укладки и ремонта дорожного покрытия. В нашем музее можно детально изучить и даже потрогать дорожное полотно "в разрезе", – указано в релизе.

Отмечается, что экскурсии рассчитаны для посетителей в возрасте от 12 лет.

Ранее ВДНХ пригласила горожан принять участие в пасхальной программе, которая проходит с 23 по 29 апреля. Праздничная программа включает в себя события для всей семьи. Для москвичей и гостей столицы подготовили интересные экскурсии и квесты, а также тематические игры и мастер-классы.