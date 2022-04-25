Международный детский культурный форум впервые пройдет в Москве

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Министр культуры РФ Ольга Любимова рассказала, что предстоящим летом в Москве впервые пройдет Международный детский культурный форум. Об этом она написала в личном телеграм-канале.
"Сегодня состоялось заседание организационного комитета Международного детского культурного форума, который впервые пройдет в Москве с 24 по 28 августа на ВДНХ", – заявила глава Минкульта.
Любимова подчеркнула, что цель мероприятия – это выявление и признание выдающихся детских талантов в области культуры и искусства. Министр также отметила, что форум представит новые возможности для межкультурного диалога и демонстрации достижений российской культуры среди детей.
Программа Детского культурного форума подразумевает четыре основных формата: взрослые – взрослым, дети – детям, дети – взрослым и взрослые – детям. Участникам предложат тематические секции по направлениям, панельные дискуссии, мастер-классы и экскурсии.
Отдельно в рамках форума будет запущен детский экспертный совет. В его состав войдут молодые деятели искусства и победители конкурсов. Вместе они примут участие в деловой части смотра.
Ранее сообщалось, что государственный академический ансамбль "Кабардинка" выступит с концертом в честь Международного дня танца. Представление состоится 27 апреля на сцене Светлановского зала ММДМ.
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