Международный детский культурный форум впервые пройдет в Москве

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Министр культуры РФ Ольга Любимова рассказала, что предстоящим летом в Москве впервые пройдет Международный детский культурный форум. Об этом она написала в личном телеграм-канале.

"Сегодня состоялось заседание организационного комитета Международного детского культурного форума, который впервые пройдет в Москве с 24 по 28 августа на ВДНХ", – заявила глава Минкульта.

Любимова подчеркнула, что цель мероприятия – это выявление и признание выдающихся детских талантов в области культуры и искусства. Министр также отметила, что форум представит новые возможности для межкультурного диалога и демонстрации достижений российской культуры среди детей.

Программа Детского культурного форума подразумевает четыре основных формата: взрослые – взрослым, дети – детям, дети – взрослым и взрослые – детям. Участникам предложат тематические секции по направлениям, панельные дискуссии, мастер-классы и экскурсии.

Отдельно в рамках форума будет запущен детский экспертный совет. В его состав войдут молодые деятели искусства и победители конкурсов. Вместе они примут участие в деловой части смотра.

Ранее сообщалось, что государственный академический ансамбль "Кабардинка" выступит с концертом в честь Международного дня танца. Представление состоится 27 апреля на сцене Светлановского зала ММДМ.

