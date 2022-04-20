Ансамбль "Кабардинка" выступит в Доме музыки 27 апреля

Фото: Диана Гуледани

Государственный академический ансамбль "Кабардинка" отметит Международный день танца на сцене Светлановского зала ММДМ. В программе – национальные пляски с виртуозными трюками и фехтованием, хороводы и бытовые сценки.

"Кабардинка", созданная в 1934 году, – один из старейших коллективов Северного Кавказа. Каждый концерт – это фантастический праздник музыки и танца, прославляющий многовековые национальные традиции адыгского (черкесского) народа. Грандиозные шоу ансамбля сочетают в себе потрясающую хореографическую технику и широчайший диапазон драматического вокального пения. Мужские пляски с трюками и фехтованием чередуются с плавными женскими хороводами и остроумными бытовыми сценками-зарисовками. Танцоры выступают в сопровождении музыкантов, владеющих старинными северокавказскими народными инструментами.

Особым украшением являются национальные костюмы. "Наш костюм остался таким, каким он был и 100–200 лет назад, – рассказал ведущий солист ансамбля Залим Гучаев в одном из интервью. – Когда шьются сценические костюмы, изучаются архивные материалы, фотографии".

На концерте в Доме музыки зрители смогут увидеть такие номера, как старинный княжеский танец "Кафа", "Танец с кинжалами", соло на барабанах "Ритмы Кавказа", адыгейский танец "Исламей" и другие композиции в сопровождении живого звучания старинных северокавказских народных инструментов.