Дипломную работу Шахназарова покажут в программе "The City х ВГИК"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Дипломную работу Карена Шахназарова "Шире шаг, маэстро" (1975 год) покажут в очередном выпуске "The City х ВГИК". Эфир пройдет на канале Москва 24 в 00:10 22 апреля.

Зрители увидят экранизацию рассказа Василия Шукшина о сельском враче и о том, как колхозные хлопоты меняют его карьерные планы. После показа ведущий Дмитрий А. Быков вместе с кинокритиком Никитой Карцевым обсудят феномен кинематографичности творчества Шукшина и образ деревни глазами молодого Шахназарова.

Ранее в цикле передач для киноманов уже показывали фильм "Рай" Бориса Акопова, картину Андрея Кончаловского "Мальчик и голубь" и короткометражный "Суперприз" Константина Челидзе. Цель проекта – познакомить зрителя с молодыми российскими именами и показать кино, которое практически невозможно где-то еще посмотреть.

