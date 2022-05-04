Кабмин дополнительно выделил 5,5 млрд рублей на производство отечественных фильмов

Кабмин дополнительно выделил 5,5 миллиарда рублей на производство отечественных фильмов. Об этом на оперативном совещании с вице-премьерами заявил Михаил Мишустин.

Он рассказал, на какие именно проекты пойдут деньги и каким образом планируют заинтересовать молодежь. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.