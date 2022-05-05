Росавиация продлила ограничения на полеты в аэропорты юга и центра РФ

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Режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 13 мая. Об этом сообщается на сайте Росавиации.

Ограничительный режим будет действовать до 03:45 по московскому времени. Временно нельзя пользоваться аэропортами Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Российским авиакомпаниям рекомендуют организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Работу ряда воздушных гаваней на юге РФ ведомство приостановило 24 февраля. Первоначально ограничения действовали до 2 марта, однако в дальнейшем запрет несколько раз продлевался. В частности, 29 апреля режим временного ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России был вновь продлен.