"Звезды советского экрана": "Веселые ребята"

В декабре 1974 года режиссер Григорий Александров предавался воспоминаниям на страницах журнала "Советский экран". Повод был веский – с премьеры его картины "Веселые ребята" минуло 40 лет. "Надо ли говорить, как было трудно нам, начинающим комедиографам!", – делился с читателями режиссер.

Почему Григорий Александров не взял Клавдию Шульженко на роль домработницы Анюты? Чье веское слово сделало из Любови Орловой киноактрису? За что Леонид Утесов до конца жизни обижался на Александрова и Орлову? Почему Утесов не любил фильм "Веселые ребята"? И откуда взялась идея самой популярной сцены из фильма – с дракой? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".