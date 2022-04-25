"Звезды советского экрана": "Щит и меч"

В августе 1977 года вся страна готовится к празднованию 60-летия Великой Октябрьской революции. Но на обложке главного киножурнала СССР вместо красных знамен и крейсера "Аврора" – стильная красавица, киноактриса Валентина Титова, известная зрителю по многим популярным кинолентам.

Однако в этом юбилейном выпуске она вспоминает о фильме, который принес ей всесоюзную известность. Это был "Щит и меч". Снимал его Владимир Басов, муж Титовой. Специально ради любимой женщины режиссер расширил ее роль, которая в оригинале была совсем небольшой.

Кто мог сыграть роль Иоганна Вайсса вместо Станислава Любшина? Как одна вечеринка помогла режиссеру выяснить, что главное в разведчике? Что ему не нравилось в работе с Олегом Янковским? Как снимался балтийский шторм? И как появилась главная песня фильма "С чего начинается родина"?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".

