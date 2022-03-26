"The City": на онлайн платформах вышло "Исправление и наказание"

На онлайн платформах вышло "Исправление и наказание" – комедия с Анной Михалковой в главной роли. По сюжету сериала умирает "очень нехороший чиновник", и почему-то не оставляет завещание. Зато оставляет 5,5 миллиардов рублей Алене – дочери от первого брака. Женщина живет в глубинке, работает замначальника местной колонии и перевоспитывает заключенных по собственной системе.

Подробнее – в сюжете проекта The City.