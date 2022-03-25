"The City": правильный фалафель в Москве

Telegram этой весной стал главной соцсетью. А телеграм-канал "Соль" был одним из главных навигаторов новостей про еду. Его автор, Иван Глушков, рассказал, где в Москве есть хороший стрит-фуд, например, фалафель.



Подробнее – в сюжете проекта The City.